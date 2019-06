KTM will mehr Lehrlinge ausbilden

Der oö. Motorradbauer KTM will in den kommenden Jahren rund 2,5 Mio. Euro in den Ausbau der Lehrwerkstatt investieren und die Zahl der Lehrlinge binnen der nächsten zwei Jahre von aktuell 150 auf 200 steigern. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Aufrecht bleibe weiter eine Übernahmegarantie bei erfolgreichem sowie ein Motorrad bei gutem und ausgezeichnetem Lehrabschluss.

Mit der LIMAK Austrian Business School hat KTM das MBA-Programm "Digital Business Model and Process Innovation" entwickelt. Die für maximal 16 Teilnehmer ausgelegte Ausbildung soll Führungskräfte fit in Sachen Digitalisierung machen. Mitarbeiter mit All-in-Verträgen, die bisher nicht die Möglichkeit zu Zeitausgleich hatten, dürfen künftig ihre Arbeitszeit auch von Montag bis Donnerstag blocken. Pendler sollen neben den Arbeitsplätzen in Mattighofen und Munderfing alternativ auch die KTM-Büros in Wels und Anif bei Salzburg nutzen können.

(APA)