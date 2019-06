Sprit ist in Österreich billiger als im EU-Schnitt

Laut dem Treibstoffpreis-Monitor der EU-Kommission sind Eurosuper und Diesel in Österreich billiger als im EU-Schnitt. Verglichen wurden die Treibstoffpreise vom 24. Juni, Eurosuper 95 kostete demnach an der Tankstelle - inklusive Abgaben und Steuern - in Österreich im Schnitt 1,246 Euro, im Durchschnitt aller 28 EU-Staaten jedoch 1,437 Euro pro Liter. Die Bruttopreise für Dieselkraftstoff betrugen in Österreich am Stichtag 1,187 Euro, im EU-Schnitt 1,324 Euro pro Liter.

Der Bruttopreis für Eurosuper liege damit in Österreich um 19,1 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt, teilte das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus mit, das diese Zahlen veröffentlicht. Beim Diesel sind es 13,7 Cent pro Liter weniger.

Die Auswertung zeigt aber auch die hohe Abgabenquote auf: Die durchschnittlichen Nettopreise - ohne Steuern und Abgaben - betragen für Eurosuper 95 in Österreich 0,545 Euro pro Liter und im EU-Durchschnitt 0,571 Euro pro Liter. Diesel würde netto in Österreich 0,58 Euro pro Liter kosten, um 1,6 Cent weniger als im EU-weiten Schnitt.