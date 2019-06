Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Am Freitag war also wieder Zeugnis verteilen angesagt in Ostösterreich. Überall in Wien war so eine leichte Aufgeregtheit zu spüren. Und während ich darüber nachdenke, welche fünf Wirtschaftsgeschichten der Woche ich heute zum Nachlesen empfehle, denke ich, dass es sich dabei eigentlich auch um eine kleine Zeugnisverteilung handelt. Denn bei den „fünf Freunden“ handelt es sich schließlich auch um jene Geschichten, die von unseren Leserinnen und Lesern am besten bewertet - sprich gelesen, kommentiert, ja auch gekauft - worden sind.

Vorzugsschüler Nikolaus Jilch hat sich wieder einmal Bitcoin und Facebooks Libra-Projekt gewidmet. „Das Internet des Geldes ist geboren“, titelte er. Und für seine Einschätzung, dass Notenbanker und Politiker allmählich nervös werden sollten, gab's von vielen Userinnen und Usern einen Einser.

Christian Höller hat sich auch mit Banken beschäftigt, allerdings mit der unglücklichen Bankenhilfe anno dazumal. 7,6 Milliarden Euro hat der Spaß den Steuerzahlern gekostet. Und nun hat Höller ein paar Dokumente gefunden, die belegen, dass wir es hätten billiger haben können. Wenn wir damals die ÖVAG, das Spitzeninstitut der Volksbanken, den Chinesen angedreht hätten. Die wollten das marode Institut tatsächlich kaufen. „Das Versagen der Politik bei der Bankenhilfe“, lautet der Titel. Es ist eine unglaubliche Geschichte.

Wirtschaftsrechtsexpertin Judith Hecht trieb sich diese Woche auf Dachböden herum. Also rein Recherche-technisch. Ihr Artikel „Woran ein Dachbodenausbau scheitern kann“, handelt von Wiener Wohnungsbesitzern, die einen Dachbodenausbau verhindert haben.

Unsere Finanzexpertin Beate Lammer hat mit Gabriel Goess über Geld gesprochen und vor allem übers Erben. Der Jurist, der einem alten Kärntner Adelsgeschlecht entstammt, erzählt von Erben, die ausgesorgt haben und dennoch streiten. Und auch übers Erben in seiner Familie. „Erben ist nicht rational, es ist emotionell“, sagt er.

Und schließlich hat sich auch Antonia Löffler auf eine emotionelle Fahrt begeben. Sie begleitete Billa-Verkäuferin in aller Hergottsfrüh auf ihrer Fahrt in die Arbeit. Viele Pendeln seit Jahrzehnten täglich zwischen ihrer oststeirischen Heimat und ihrer Billa-Filiale in Wien. 140 Kilometer „Geschichten aus dem Pendlerbus“ sind es geworden. Eine Römischer-Einser-Geschichte quasi.

So und jetzt wünsche ich allen ein erholsames, vergnügliches, aber auch belesenes Wochenende. Allen, die dieser Tage ihr Zeugnis bekommen haben, schöne Ferien!