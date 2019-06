„China produziert nicht billiger als wir“

Die Presse: Österreich wird in den kommenden Monaten von einem Technokratenkabinett verwaltet. Reicht das aus Ihrer Sicht aus, oder gibt es Reformen, die nicht so lang anstehen dürfen?



Wolfgang Hesoun: Die Situation ist, wie sie ist. Aber ich kann mir als Vertreter der Wirtschaft nur wünschen, dass rasch wieder normale Verhältnisse herrschen, dass Minister im Amt sind, die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Es liegt einiges an Gesetzesmaterie vor, die wir gern sehr rasch umgesetzt sähen.



Was zum Beispiel?



Ich halte die Steuerreform in ihrer Gesamtheit für sehr wichtig. Die Übergangsregierung sollte das ganze Paket auf den Weg bringen. Schließlich sollen damit auch mittlere Einkommen entlastet werden, was die Kaufkraft stützen und die schwächelnde Konjunktur stärken könnte. Auch das Außenwirtschaftsgesetz ist uns ein Anliegen. Das Gesetz ist ausverhandelt und gäbe Österreich die Chance, Zukäufe von außereuropäischen Unternehmen notfalls zu verhindern. Es ist nicht so, dass wir uns vor Investoren aus Fernost fürchten. Aber die Rahmenbedingungen sind dort doch andere als hier.



Droht der Ausverkauf von EU-Technologiefirmen an China?



Dabei geht es nicht nur um China. Viele Staaten ermöglichen ihren Unternehmen andere Formen der wirtschaftlichen Unterstützung als Europa. Alle Länder, die das WTO-Abkommen nicht unterschrieben haben und damit als Entwicklungsländer gelten, dürfen ihre Exportprodukte etwa ganz legal subventionieren, um besser in den Markt zu kommen. Wenn aber Staaten wie etwa China das tun, macht uns das wenig Freude. Wir haben bei den Kosten heute Gleichstand mit China erreicht. Die Chinesen produzieren im technologischen Bereich nicht billiger als wir. Aber sie bieten Preise, mit denen wir nicht mitkönnen, weil Exporte vom Staat subventioniert werden. Da entsteht eine Schieflage, die wir beheben müssen. Ansonsten werden Produktion und technologische Entwicklung aus Europa verschwinden.



Was kann die EU dem Protektionismus aus Washington und dem staatlich gelenkten Kapitalismus Pekings entgegenhalten?

