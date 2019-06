Wettlauf um die Gunst der Ökostrom-Branche

Wien. Wer wird zum großen Retter der Ökostrom-Branche? Sowohl die ÖVP als auch die SPÖ kündigten am Freitag an, kommende Woche unterschiedliche Gesetze auf den Weg bringen zu wollen, um das Tempo der Energiewende im Land zu steigern. Österreich hat sich bekanntlich das Ziel gesetzt, sich 2030 theoretisch zu 100 Prozent mit Ökostrom aus dem eigenen Land versorgen zu können. Das dafür geplante „Erneuerbaren Ausbau Gesetz“ (EAG) hätte noch vor dem Sommer in Begutachtung gehen und Anfang 2020 in Kraft treten sollen. Die Folgen des Ibiza-Videos durchkreuzten diesen Plan.

Als Ersatzprogramm will die frühere Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) nun nächste Woche eine Reihe an Gesetzesinitiativen in den Nationalrat bringen, damit das Paket in der September-Sitzung beschlossen werden kann. Konkret sollen die Fördertöpfe für Windkraft-, Wasserkraft- und Biomasse/Biogas-Anlagen kräftig aufgestockt werden, damit bestehende Warteschlangen abgebaut werden können. Genehmigte und baureife Ökostrom-Anlagen sollen schnellstmöglich Förderungen erhalten, damit sie auch gebaut werden.

Der Windkraft winkt ein zusätzliches Fördervolumen von 40 Millionen Euro ab 2020, die Kleinwasserkraft bekommt fünf Millionen Euro extra, und für Biomasse/Biogas sollen noch einmal 30 Millionen Euro lockergemacht werden.

120 Mio. Euro Extraförderung

Damit würde auch die bisherige Förderlogik der fixen Einspeisetarife weitergeführt, was sowohl den Wünschen der EU-Kommission als auch den Plänen der alten Regierung für das EAG zuwiderläuft. Das Gesetzespaket sei eine „Übergangslösung“, die den Investitionsstau beseitigen solle, betont ein Köstinger-Sprecher gegenüber der „Presse“. Die Förderlogik müsse von der nächsten Regierung ohnedies überdacht werden.

Ebenfalls angedacht ist eine Neuberechnung der Förderkontingente, was weitere 10,5 Millionen Euro in die Kassen der Windbranche spülen würde. Die Wasserkraft erhielte 1,4 Millionen Euro zusätzlich, Biomasse-Anlagen etwa 1,3 Millionen. Der „Raus aus dem Öl“-Bonus, mit dem der Umstieg von Ölheizungen auf alternative Heizsysteme gefördert wird, soll mit zusätzlichen zehn Millionen Euro für 2019 aufgestockt werden. Auch die Abschaffung der Eigenstromsteuer soll im Nationalrat beschlossen werden. In Summe wiegt das ÖVP-Paket 120 Millionen Euro.

Das Volumen belaste den Staatshaushalt aber nicht zusätzlich, sondern werde über die Ökostromabgabe aufgebracht, die damit im Schnitt um zehn Euro pro Jahr und Haushalt steige, erklärte ein Sprecher. Sie liege derzeit bei rund 80 Euro netto pro Haushalt, habe aber im Jahr 2016 bereits 120 Euro betragen und sei seither stetig gesunken.

SPÖ: Industrie soll mehr zahlen

Während die Strombranche den Vorstoß naturgemäß begrüßt, stößt sich die SPÖ an der drohenden Mehrbelastung der Haushalte. Energiesprecherin Muna Duzdar will daher einen eigenen Antrag einbringen, um den Finanzierungsschlüssel für die Ökostromabgabe von 75 Prozent Haushalte und 25 Prozent Industrie auf 50:50 zu ändern. „Die Verteilung soll gerechter werden“, so Duzdar. (auer)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.06.2019)