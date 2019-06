Umdasch steigert Gewinn und Umsatz

Amstetten. Der Schalungstechnik- und Ladenbaukonzern Umdasch aus Niederösterreich ist auch 2018 im Vergleich zum Jahr davor gewachsen. Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen mit. Das Konzernergebnis vor Steuern betrug 128 Mio. Euro und legte damit um fast zehn Prozent zu. Verglichen mit 2017 wurden zudem um gut sieben Prozent mehr Mitarbeiter beschäftigt.

Die Zahl der Beschäftigten wuchs im Berichtsjahr von 7856 auf 8433. Unterm Strich blieb ein Konzernjahresüberschuss von 75 Mio. Euro, nach 52,4 Mio. Euro im Jahr zuvor. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verringerte sich indes massiv von 86 Mio. auf 19,71 Mio. Euro.

„Guter Rückenwind“

Am „guten Rückenwind“, der im Jahr des 150. Unternehmensjubiläums in der Baubranche herrschte, habe die Schalungstochter Doka „überproportional partizipiert“, wurde betont. Ein Wachstum von sechs Prozent wurde verzeichnet. „Nicht zuletzt durch die breite geografische Streuung erweist sich das Geschäft nach wie vor als sehr robust, denn dadurch konnten schwierige Märkte wie Lateinamerika oder Afrika überkompensiert werden“, wurde von Umdasch hervorgehoben.

Die Produktion in Amstetten war 2018 „ausgelastet“. Hohe Aufmerksamkeit wurde auf die Logistikoptimierung gelegt: Neben den Hubs in St. Martin bei Amstetten, Dubai und Chicago ergänzten im Berichtsjahr Apolda in Deutschland und Singapur das globale Netzwerk. Für 2019 gehe Doka von weiterem Wachstum aus, da die Konjunktur in Europa und den USA anhalte. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.06.2019)