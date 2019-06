Wie Firmen digitale Reife erlangen

Wien. Alle Unternehmen weltweit behaupten, sich rund um die Uhr mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Wie und auf welche Weise das passiert, ist jedoch in jeder Branche sehr unterschiedlich.

Doch welche Faktoren entscheiden nun darüber, ob sich ein Unternehmen der Digitalisierung mit Erfolg stellt oder nicht? Die aktuelle Studie „Digital Acceleration Index (DAI)“ zeigt, dass vor allem die Investitionen in die Fortbildung der Mitarbeiter und in die Technologie Unternehmen zu digitalen Vorreitern machen.

Der DAI wurde nun zum dritten Mal erhoben. Insgesamt wurden über 1800 Manager und Führungskräfte gebeten, die digitale Reife ihrer Unternehmen auf einer Skala von 1 bis 4 in 35 Kategorien einzuschätzen.

Als Vorreiter gelten Unternehmen mit einem DAI-Wert von 67 bis 100, während Firmen mit weniger als 43 Punkten als Nachzügler kategorisiert werden.

Im Branchenvergleich sind weltweit die Finanzbranche und der Telekommunikationssektor am weitesten fortgeschritten, wenn es um Digitalisierung geht. Ein Viertel der Unternehmen aus diesen Branchen gehört zu den digitalen Vorreitern, während die Energiebranche und der öffentliche Sektor schwächer abschneiden. Hier zählen 40 Prozent der Unternehmen zu digitalen Nachzüglern.

Digitale Bildung ist ein Muss

Unternehmen mit großer digitaler Reife investieren über fünf Prozent ihrer Betriebskosten in digitale Projekte. Dies gilt allerdings nur für 65 Prozent der EU-Unternehmen. In den USA liegt der Wert bei beachtlichen 90, in Asien bei 75 Prozent. Neben den richtigen Investitionen ist auch die digitale Weiterbildung der Mitarbeiter ein Kriterium, das Vorreiter von Nachzüglern unterscheidet. Und bei über der Hälfte der Vorreiter arbeiten mehr als zehn Prozent der Angestellten auf digitalen Projekten oder in digitalen Rollen.

Unter den Nachzüglern arbeiten nicht einmal bei jedem fünften Unternehmen (18 Prozent) mehr als zehn Prozent in diesen Funktionen. Zudem fokussiert sich mehr als ein Drittel der Vorreiter darauf, Pilotprojekte zu skalieren, während die meisten Projekte bei den Nachzüglern im Entwicklungsstadium bleiben und/oder zu lang verfolgt werden.

Asien liegt weit voran

Interessant ist, dass sich bei etwa der Hälfte der Vorreiter mehr als zehn Prozent der digitalen Arbeitskräfte mit dem Thema künstliche Intelligenz befassen. Unternehmen aus Asien sind in diesem Bereich – wenig überraschend – führend. Die Anzahl der Firmen, in denen sich mehr als zehn Prozent der Mitarbeiter aktiv mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzten, ist in Asien mehr als doppelt hoch wie in der EU oder den USA. Bei der Anwendung der Technologie liegen Unternehmen aus Fernost ebenfalls vorn: 87 Prozent der asiatischen Unternehmen haben bereits Erfahrung im Umgang mit KI. In der EU sind es 78, in den USA 74 Prozent. (hec)

