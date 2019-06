Kein Schutz für heimische Konzerne

Wien. „Ich definiere mich nicht als Berufspolitikerin“, sagt Elisabeth Udolf-Strobl. Die neue Wirtschaftsministerin hätte das gar nicht extra betonen müssen. Denn mit der Liste an Vorhaben, die sie präsentiert, hätte eine Berufspolitikerin vermutlich ein halbes Dutzend Pressekonferenzen zelebriert. Sachlich und unaufgeregt erzählt Udolf-Strobl also, dass sie ein Lehrberufspaket verabschieden werde. Ab September wird es dann etwa „Betonbauspezialisten“ geben, Maurer war gestern. „Fahrradmechatroniker“ klingt auch nach mehr.



Überall schwingt Digitalisierung mit. „Man möchte gar nicht glauben, was sich im Dachdecker-Spengler-Beruf alles für interessante Neuerungen ergeben haben“, sagt die Ministerin. Auch ein „Start-up-Paket“ soll kommen, und die Ansiedlungsagentur Austrian Business Agency (ABA) soll neu aufgestellt werden.



Wie gesagt: Ein Berufspolitiker hätte daraus eine kleine Netflix-Serie gedreht. In manchen Dingen unterscheiden sich Übergangs- und Berufspolitiker aber nicht. Sie reden nicht so gern über Dinge, die nicht gelungen sind.

