Das große Jobspektakel und sein Nachspiel

Wien. Sie wurde groß getrommelt, die Veranstaltung. Am 4. Juni fand in der Wiener Marx-Halle eine riesige Jobbörse für Arbeitslose statt. Zielgruppe: Ältere, Akademiker und Wiedereinsteigerinnen. In „Wohlfühl-Lounges“ sollten sie auf ihre zukünftigen Arbeitgeber treffen. Laut Angaben des Veranstalters kamen um die 7000 Arbeitssuchende. Organisiert hat das Spektakel Bernhard Ehrlich, ein umtriebiger, bestens vernetzter ehemaliger Medienmanager aus Wien, der sich seit einigen Jahren medienwirksam dem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit widmet.

