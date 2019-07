Ederer: „Europas Industrie braucht viele Airbusse“

Wien. Ein Allzeithoch beim Produktionswert, der im Vorjahr um 8,4 Prozent auf 18,8 Mrd. Euro gesteigert werden konnte, und ein Zuwachs von drei Prozent auf knapp 67.000 Beschäftigte: Die heimische Elektro- und Elektronikindustrie profitiere als Treiber der Digitalisierung von ihrer Aufrüstung und sei in manchen Bereichen bereits Vorreiter in Europa, sagte Brigitte Ederer, Präsidentin des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), am Dienstag.

Damit sich die vom Verband vertretenen 300 Unternehmen keine Sorgen machen müssten, ob ihre Wettbewerbsfähigkeit – und die Arbeitsplätze – erhalten blieben, brauche es jedoch in ganz Europa einen drastischen Wandel der Rahmenbedingungen. „Die EU hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht, sie hat keine strategische, abgestimmte Industriepolitik“, betonte Siemens-General Wolfgang Hesoun. Er hat mit 1. Juli die Verbandspräsidentschaft von Ederer übernommen.

Dabei komme die Bedrohung von zwei Seiten: „Die USA üben sich in Protektionismus und China spielt nach anderen Regeln, weil es den WTO-Vertrag nicht unterschrieben hat und deshalb seine Exportprodukte legal subventionieren kann“, sagte Hesoun.

Umso mehr müsse Europa seine Kräfte bündeln. Wie das geschehen könnte? „Europas Industrie braucht viele Airbusse“, verwies Ederer, die Vorgängerin von Hesoun auch an der Spitze von Siemens Österreich, auf den einst als europäisches Gemeinschaftsprojekt gegründeten Luftfahrtkonzern. An Beispielen mangle es nicht: So etwa fehle trotz E-Mobilität-Booms in Europa ein großer Batterieproduzent. Ebenso gebe es keinen Cloud-Anbieter. „Wenn ich solche Dienste brauche, muss ich in die USA oder nach China gehen.“

Nicht überraschend kritisierten die beiden „Siemensianer“ in diesem Zusammenhang die Absage Brüssels an den geplanten Zusammenschluss der Bahnsparten von Siemens und Alstom, der als Gegengewicht gegen die Nummer eins aus China, CRRC, gedacht war. „In der EU standen viele Jahre der Wettbewerb und der Konsumentenschutz im Vordergrund, aber die Zeiten haben sich geändert“, meinte Hesoun mit dem Hinweis, dass die Fusion die Bahnpreise keineswegs beeinflusst hätte.

Gleicher Marktzugang

Wie Hesoun auch im „Presse“-Interview am Samstag betont hatte, gehe es aber nicht darum, Europa und seine Industrie abzuschotten. „Wir brauchen vielmehr Fairness und Reziprozität.“ So gebe es in China noch viele Bereiche, in die Investoren aus dem Westen nicht hineinkämen. Zu den internationalen Spielregeln für Wettbewerbsgleichheit gehört laut Hesoun auch, dass verhindert werde, dass Schlüsseltechnologien ins Ausland – konkret nach China – verkauft würden. Da sei das Außenwirtschaftsgesetz zu begrüßen.

Ein ganz wichtiger Punkt bei den Rahmenbedingungen, die die österreichische – und europäische – Industrie benötigt, um sich gut zu entwickeln, sind auch genügend qualifizierte Fachkräfte. Um das vielfach bejammerte Manko auszugleichen, forderte Hesoun eine Bildungsreform und Ideen, wie man Fachkräfte aus dem Ausland anlocken könnte.

Eine Prognose zum laufenden Jahr gab Hesoun nicht. Immerhin gab es einen guten Start in ein Jahr, für das die Ökonomen eine Konjunkturabschwächung prognostizieren und das von Handelskriegen und dem Brexit geprägt ist: In den ersten beiden Monaten wuchs die Produktion im FEEI um 2,5 Prozent. (eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.07.2019)