Österreichs Konzerne weichen China verstärkt aus

Wien. Österreich lebt vom Export. Und trotz wachsender Spannungen im internationalen Handel will ein Großteil der 61.000 Exportunternehmen im Land sein Geschäft im Ausland verstärken. Bei den Großbetrieben hat Asien dabei sogar die EU als Wunschdestination Nummer eins abgelöst, wie eine GfK-Umfrage für die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) ergeben hat. 36 Prozent der befragten Konzerne wollen demnach in den nächsten fünf Jahren ihre Präsenz in Asien ausbauen.

Die Volksrepublik China spielt dabei allerdings nur noch eine untergeordnete Rolle. Lediglich sechs Prozent zieht es ins Reich der Mitte, 30Prozent geben den asiatischen Nachbarstaaten den Vorzug. Bei mittelständischen Unternehmen ist der Fokus auf China derzeit noch intakt.

„Viele Großbetriebe sind aber schon in China“, sagt OeKB-Vorstand Helmut Bernkopf. Bei Neuinvestitionen würden sie nun aber zweimal überlegen, ob es wieder China sein müsse.

Diese Zurückhaltung der größeren Unternehmen hat auch politische Ursachen. Der Handelskonflikt mit den USA schreckt ausländische Investoren ebenso ab wie die stärkere Einmischung Pekings in die chinesische Wirtschaft.

Ein zweites Standbein in Asien

Gegen manche dieser Risken wie etwa Sanktionen, Zahlungsverkehrsmoratorien oder Kriege können sich heimische Unternehmen bei der OeKB versichern. Rein wirtschaftliche Risken trägt die Kontrollbank allerdings nicht. Die Nachfrage nach dem Absicherungsgeschäft ist groß: In den ersten fünf Monaten stieg das Volumen um 13Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Wer heute ein zweites Standbein in Asien sucht, wird nicht mehr nach China gehen, bestätigt auch ein Manager eines großen heimischen Industriebetriebs gegenüber der „Presse“. Die dirigistischen Eingriffe der kommunistischen Führung würden nicht weniger – und der andauernde Handelskrieg belaste die Geschäfte vor Ort.

So zieht es heimische Unternehmen in kleinere Länder Asiens, die zwar nahe den stark wachsenden Märkten sind, in denen Investoren aber weniger politische Fallstricke befürchten müssen. Neben Indonesien können etwa Vietnam und Thailand vom kleinen Dämpfer der China-Euphorie profitieren. Die Textil- und Elektronikindustrie ist schon vor Jahren aus China in Richtung Vietnam abgewandert. Das Land wirbt nicht nur mit vergleichbaren Lohnstückkosten, sondern vor allem auch mit einem ganzen Bündel an Freihandelsabkommen.

Nach Thailand geht hingegen der österreichische Faserkonzern Lenzing. Bis Ende 2021 will das Unternehmen in Prachinburi eine Lyocellfaseranlage errichten und in Summe eine Milliarde Euro ausgeben. Es ist die größte Investition des Unternehmens in den vergangenen zwanzig Jahren. Die Entscheidung für Thailand ist für Lenzing-Chef Stefan Doboczky auch eine Antwort auf den Handelsstreit zwischen den USA und China. Das Land habe Handelsabkommen mit China und Indien und verfüge neben Singapur über die professionellste Abwicklung für ausländische Investoren. (auer)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.07.2019)