Buhlen um Messe- statt Massengast

Wien. Ein „Blutbad“ spiele sich auf dem Wiener Flughafen ab. Das diagnostizierte jüngst einer, der es wissen sollte: József Váradi hat mit seiner ungarischen Billigfluglinie Wizz Air nach der Niki-Insolvenz genau wie Easyjet, Vueling und Laudamotion versucht, ihr Erbe anzutreten. Das Match mit der Hausmacht AUA begann. Die Preise fielen, während die Passagierzahlen auf dem Flughafen heuer allein bis Ende Mai um 25 Prozent stiegen. Die Gewerkschaft ortet Lohn- und Sozialdumping und drohte am Mittwoch mit einem Generalstreik in der Hauptsaison – sollte kein Branchen-KV kommen, an den auch die Billigflieger gebunden sind. Auch der AUA setzt der Preiskampf zu. „Gerade die vielen Touristen führen dazu, dass wir einen besonders hohen Kostendruck haben, weil sie weniger als Geschäftsleute zahlen“, sagt AUA-Chef Alexis von Hoensbroech zur „Presse“. Die Kostenstruktur sei trotz der niedrigeren Ticketpreise relativ gleich. Wodurch das erste Quartal tiefrot ausfiel, die Gewinnvorgabe der Mutter, Lufthansa, von 150 Mio. Euro in die Ferne und der angekündigte Sparplan näher rückt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft