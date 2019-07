Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Diese Woche stand ja ganz im Zeichen der deutsch-französischen Postenschacher-Festspiele in Brüssel. Deutsche EU-Präsidentin, französische EZB-Chefin usw. Und wir dachten schon, derart stilvoll gehen politische Postenbesetzungen nur bei uns über die Bühne.

Egal, es gab auch andere wichtige Wirtschaftsnachrichten, die uns kopfschüttelnd zurücklassen. Jeannine Hierländer hat sich etwa knapp einen Monat nach dem Jobspektakel in der Wiener Marx-Halle erkundigt, wie viele Jobs da vermittelt wurden. Herausgekommen ist: Kaum Jobs vermittelt, dafür liegen sich Arbeitsmarktservice und Veranstalter in den Haaren. Ein typischer Fall von „Gut gemeint“ also. „Das große Jobspektakel und sein Nachspiel“, titelte Hierländer. Sehr empfehlenswerte Lektüre.

Norbert Rief, der große Autoversteher in der Wirtschaftsredaktion, hat KTM-Chef Stefan Pierer getroffen und mit ihm über Motorräder, Parteispenden und andere Dinge gesprochen. „Ich will nicht die Welt verändern“, sagt Pierer. Und noch viel mehr.

Apropos Veränderung: Wolfgang Eder hat bekanntlich am Mittwoch seinen Voestalpine-Chefsessel an Herbert Eibensteiner übergeben. Eder war knapp 15 Jahre Chef des heimischen Stahlkonzerns. Bevor er sich aber in den Aufsichtsrat und in den Urlaub verabschiedet hat, hat er mir erzählt, dass er im Ausland noch immer auf die Ibiza-Affäre angesprochen wird und mit der Affäre wieder vieles hochkommt, was man längst als vergessen geglaubt hat. „Plötzlich erinnert man sich an Jörg Haider“, sagt er.

Christine Karys Geschichte handelt von einem Opernsänger, der sang- und klanglos aus seiner Genossenschaftswohnung geflogen ist. Das geht nämlich ziemlich schnell, wenn man nicht aufpasst. „Rauswurf aus der Genossenschaftswohnung“ handelt von einem konkreten Fall, der aber theoretisch viele treffen könnte.

Matthias Auer hat sich diese Woche bei den ÖBB umgehört. Dort laufen nämlich die Verkehrsdienstverträge aus. Die sollten flugs verlängert werden - am besten für 15 Jahre. Immerhin geht es da um viel Geld, um Milliarden nämlich. Und bei so einer Summe wird die Regierung Bierlein ein wenig unrund. Sie will ja bekanntlich nur verwalten und nicht gestalten. Und bei einer Milliarde und mehr hört sich dann die Verwalterei auf. Das fällt dann doch eher unter die Kategorie: Türen schließen, Zug fährt ab! „Regierung Bierlein im ÖBB-Dilemma“, titelte Auer. Mal schauen, was für ein Dilemma uns da erwartet.

Das wären die fünf Wirtschaftsgeschichten dieser Woche, die man sich eigentlich noch schnell genehmigen sollte, bevor es ins Schwimmbad, zum Feuerwehrheurigen oder in den Urlaub geht. Schönes Wochenende!