Die Erben der Super-8-Kamera

Als Wolfgang Pferscher mit seinem Objektiv unter dem Arm im amerikanischen Dallas vorstellig wurde, lachten ihm die Geschäftsführer des dortigen Technologieriesen Texas Instruments ins Gesicht: Er, der Techniker aus dem kleinen Österreich, wolle also digitale Kinoobjektive verkaufen? Ob er überhaupt wisse, was da auf ihn zukommt?



Pferscher hatte eine Ahnung, er hatte gehört, dass sich die Hollywood-Studios anschickten, von Filmrollen auf digitale Projektoren umzurüsten, und dass sich damit die weltweite Kinoindustrie in Bewegung setzen würde. Aber wer brauchte dazu Texas Instruments, einen Namen, den die meisten aus der Schulzeit von der Rückseite ihres Taschenrechners kennen? Tatsache ist: Die texanische Firma ist viel größer als Taschenrechner – und hat unter anderem eine weltweit patentierte Projektionstechnologie entwickelt, deren Herzstück ein Display mit bis zu acht Millionen kippbaren Mikrospiegeln ist, das in intelligenten Lichtsystemen verbaut wird. Das ist kompliziert. Und wird in dieser Geschichte noch wichtig.



Wolfgang Pferscher kam schon damals, 2005, an Texas Instruments nicht vorbei: Wer wie er digitale Kinoobjektive verkaufen wollte, brauchte den Sanktus des einzigen Herstellers dieser Schlüsseltechnologie. Zwei Wochen nach seinem Besuch kam ein Anruf aus Dallas: So eine Qualität hätten sie noch nie gesehen, er könne beginnen. Von den rund 130.000 Kinosälen, die in den folgenden Jahren weltweit umgerüstet wurden, stecken in der Hälfte die Objektive von Pferschers Firma In-Vision.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft