Wortmarke Black Friday in Österreich nicht schützbar

Wenige Tage vor dem Amazon Prime Day (15. und 16. Juli) gibt es betreffend eines anderen wichtigen Shopping-Tages entscheidende Neuigkeiten: Der Begriff „Black Friday“ darf von jedem Händler in Österreich frei verwendet werden. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien, in welcher der Wortmarke "Black Friday" der Super Union Holdings Ltd. eine Schutzverweigerung ausgesprochen wurde, ist nun rechtskräftig, wie eine Mitteilung vom Patentamt an die Rechtsanwälte TaylorWessing bestätigt hat.

„Der populäre Begriff ‚Black Friday‘ ist in Österreich als Wortmarke nicht schützbar und darf somit von jedem Händler frei verwendet werden", so Rechtsanwalt Martin Prohaska-Marchried von TaylorWessing. Die Super Union Holdings Ltd aus Hongkong wollte den Markenschutz der deutschen Wortmarke "Black Friday" auf Österreich erstrecken. Eine Schutzzulassung hätte dazu geführt, das rückwirkend mit dem Tag der internationalen Ausdehnung der Schutz auch in Österreich wirksam geworden wäre. Dieser Umstand hatte in der heimischen Händlerschaft zu Verunsicherung geführt, die nun ein Ende hat.

Deutschland noch ohne Entscheidung

"Unsere heimischen Händler können in ganz Österreich kostenfrei mit dem Begriff ‚Black Friday‘ werben, ohne sich über die Super Union Holding Ltd. aus Hongkong Gedanken machen zu müssen", erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Der Handelsverband wird die eigene, angemeldete Wort-Bild-Marke des Handelsverbandes zum "Black Friday" löschen lassen. "Angesichts der rechtskräftigen Entscheidung des OLG Wien besteht für eine eigene Wort-Bild-Marke des Handelsverbandes keine Notwendigkeit mehr. Wir werden unser Black-Friday-Sujet jedoch allen Mitgliedern des Handelsverbandes als Logo kostenfrei zur Verfügung stellen", bestätigt Will.

In Deutschland ist das Verfahren auf Löschung der Wortmarke "Black Friday" beim Bundespatentgericht noch immer anhängig.

(red./herbas)