Die Marke Black Friday ist für alle da

Wien. Der Handel verdient gut an seinen selbst kreierten Aktionstagen. Bei einem der größten – dem Black Friday, der traditionell Ende November die Weihnachtssaison einläutet – hat es allerdings unter Österreichs Händlern jährlich Zweifel gegeben, ob sie mit dem Namen überhaupt gratis werben dürfen. Anlass war eine Reihe von Abmahnungen gegen ihre deutschen Kollegen gewesen, die keine Lizenzverträge bei der Inhaberin der internationalen Wortmarke gekauft hatten – einer in Hongkong ansässigen Holding samt europäischer Statthalterin namens Black Friday GmbH.

Wie ein Sprecher der Firma gegenüber der „Presse“ betonte, seien die Markenrechte nur ein Teil eines großen Werbepakets, mit dem man Händler mit gezielter Werbung am Black Friday unterstütze – niemand zahle für die Markenrechte an sich. Dass das auch nicht rechtens wäre, entschieden die Richter des Wiener Oberlandesgerichts im März: Der Black Friday sei aufgrund seiner langen Geschichte und Bekanntheit nicht schutzwürdig, dem Zeichen fehle die nötige Unterscheidungskraft. „Die Presse“ berichtete exklusiv. Seit Montag ist die Meinung nicht mehr anfechtbar. Das Urteil ist in letzter Instanz rechtskräftig, eine außerordentliche Revision an den OGH nicht mehr möglich. Die Wortmarke „darf somit von jedem Händler frei verwendet werden“, betont Markenrechtsexperte Martin Prohaska-Marchried in einer Aussendung.

Marke gegen Marke

Prohaska-Marchried vertritt den Handelsverband, der die Frage rund um den Aktionstag im Frühling neu auf den Tisch gebracht hat: Er hat aufgrund der Beschwerden seiner Mitglieder selbst eine sogenannte Wortbildmarke angemeldet und sich in einem zweiten Verfahren mit der Black Friday GmbH vor dem Patentamt darum gestritten, ob die eine die andere verdrängt. Sinn der Übung war, den Händlern nach einem potenziell gewonnenen Verfahren die eigene Marke gratis zur Verfügung zu stellen. Das sei nun überflüssig, sagt Handelsverbandschef Rainer Will. Man werde die selbst angemeldete Wortbildmarke nun, da generelle Rechtssicherheit bestehe, wieder löschen lassen. Er erwartet, dass sich der juristische Streit, der zwischen seinem Verband und der Black Friday GmbH entbrannt ist, damit erledigt hat.

In Deutschland dagegen ist die Frage nach wie vor offen: Das Verfahren auf Löschung der Wortmarke ist dort beim Bundespatentgericht anhängig. Das österreichische Urteil hat keine Präjudizwirkung. Die Richter könnten bei ihrem Beschluss aber über die Grenze blicken, sagen mit dem Verfahren Vertraute. (loan)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2019)