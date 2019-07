Sind zwei, drei Leute eine Reisegruppe?

Keine Frage, Vielflieger sind Überraschungen gewohnt. Und angesichts der Vielzahl an möglichen Ärgernissen, von gecancelten Flügen bis zu verschollenem Gepäck, mutet das, worum es hier geht, geradezu harmlos an. Der Betroffenen, Frau U., verdarb es trotzdem zumindest kurzfristig die Laune. Und unnötig Geld gekostet habe es auch.

Es geht um eine an sich feine Sache, den City Airport Train, liebevoll auch CAT genannt. Wer rasch von Wien Mitte zum Flughafen Schwechat will, weiß ihn zu schätzen. Frau U. bestellte also CAT-Tickets, und zwar für sich und zwei Mitreisende, hin und retour. Sie buchte online, das ist praktisch und billiger. Geht natürlich auch für mehrere Personen, die Anzahl wird beim Bestellvorgang abgefragt. So weit, so gut.

Was Frau U. da aber noch nicht wusste: „Wenn man für drei Erwachsene bestellt, kommt nur ein einziges Ticket heraus.“ Auf dem steht dann: 3 adults. „Folglich kann man immer nur gemeinsam fahren.“ Als Mini-Reisegruppe sozusagen. Darauf sei sie beim Bestellvorgang nicht aufmerksam gemacht worden, und erkennbar sei es erst, wenn man schon bezahlt und das Ticket erhalten hat.

„Schreiben Sie ein Mail"

Nun reisten auf dem Hinweg tatsächlich alle drei gemeinsam, auf dem Rückweg aber nicht mehr. Man fragte also den Schaffner, was denn da zu tun sei. „Schreiben Sie halt ein Mail“, meinte der lapidar. Sehr witzig, das wird auch viel bringen, dachten die drei und sparten sich die Mühe. Derjenige, der allein zurückfuhr, kaufte sich wohl oder übel noch ein Einzelticket dazu. Für diese eine Fahrt zahlten sie im Endeffekt doppelt.

Frau U. wurmt das, aber auch die andere Alternative findet sie nicht gar so verlockend: „Kann es wirklich sein, dass man, um bei einer Online-Buchung drei getrennte Tickets zu erhalten, dreimal ins System einsteigen und dreimal alle Daten und Kartendetails eingeben muss?“ fragt sie.

„Die Presse“ reichte die Frage an das Unternehmen weiter. Und ja, genauso ist es. „Bei der Buchung eines CAT Online Tickets für zwei oder mehr Personen wird automatisch ein Gruppenticket erstellt. In so einem Fall muss die Reisegruppe gemeinsam fahren“, lautet die – übrigens freundlich erteilte - Antwort.

Nachsatz: „Für den Fall, dass sich die Gruppe trennt, sind wir unseren Passagieren gegenüber natürlich kulant und bieten neue Tickets an. Hierfür reicht nur eine kurze Anfrage per E-Mail mit der Angabe der Buchungsnummer.“

Eine Info wäre nett

Schön zu hören. Der Tipp des Schaffners war also goldrichtig. Kam aber vielleicht nicht so rüber. Und womöglich hat man ja als „gelernter Kunde“, nach gefühlt hunderten ergebnislosen Mails an diverse Firmen, mit der Zeit das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit solcher Aktionen verloren.

Schade irgendwie. Bleibt nur noch die Frage offen, warum man beim CAT, wenn man für mehrere Leute bestellt, nicht einfach die Wahl zwischen Gruppen- und Einzeltickets hat. Und wenn schon das nicht, wäre vielleicht eine rechtzeitige Info nicht die allerschlechteste Idee. Zum an sich gefälligen Unternehmensauftritt würde das doch ganz gut passen. Auch wenn, wie man uns dort versichert, solche Fälle sehr selten vorkommen und bislang „wenig bis gar keine Beschwerden“ verursacht haben.