Fluglotsenmangel: AUA-Chef warnt vor weiteren Verspätungen

AUA-Chef Alexis von Hoensbroech warnt davor, dass die Unpünktlichkeit im Flugverkehr am Wiener Flughafen zunehmen könnte. Die Verspätungen hätten sich im Jahresvergleich schon vervierfacht und drohten sich durch den Mangel an Fluglotsen weiter zu verschärfen. 40 Prozent der Verspätungen seinen auf diesen Personalmangel zurück zu führen, sagte er am Dienstag im "Ö1-Mittagsjournal".

Die Streikdrohungen durch die Verkehrsgewerkschaft vida, die einen einheitlichen Kollektivvertrag (KV) für die Branche fordert, kann der AUA-Boss nicht nachvollziehen. Die Unternehmen seien zu unterschiedlich für einen Gesamt-KV. Außerdem würde die AUA besser bezahlen. Am 7. August wollen sich die Sozialpartner zusammensetzen, um die verfahrene Situation um einen Gesamt-KV zu lösen.

Beim harten Preiskampf der Billigflieger in Wien will Hoensbroech nicht mitmachen. "Wir halten uns da ein gutes Stück entfernt", sagte er. Früher sei der Flugverkehr in Schwechat jährlich um ein paar Prozent gewachsen, zuletzt sei das Plus bei 25 Prozent gelegen - was auch der Umwelt nicht gut tue.

Zur Diskussion über die Klimaschädlichkeit des Fliegens meinte der AUA-Chef, dass mit moderneren Flugzeugen einiges zu erreichen sei. Weiters müsse man als Airline über CO2-Kompensationszahlungen nachdenken - zum Beispiel für das Aufforsten von Wäldern.

