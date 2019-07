Österreichs Automarkt bricht ein

Wien. Wer Statistiken bei den Pkw-Neuzulassungen seit Jahresbeginn verfolgte, wusste, dass das Jahr 2019 alles andere als rosig werden würde. Dass es zuletzt aber derart massiv nach unten ging, verblüffte dann sogar Experten. Vor allem die negative Dynamik im Juni sei schon überraschend, sagt Günther Kerle, Sprecher und Vorsitzender des bei der Industriellenvereinigung angesiedelten Arbeitskreises der Automobilimporteure, im Gespräch mit der „Presse“.

Um ganze 14,4 Prozent brachen die Neuzulassungen im Juni gegenüber dem Vergleichsmonat 2018 ein, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria hervorgeht. Für das erste Halbjahr ergibt das einen Rückgang um 8,8 Prozent auf 175.909 Pkw. Binnen der ersten sechs Monate wurde lediglich im April ein leichtes Plus verzeichnet.

Diesel verliert Hyperdominanz

Österreich macht hier im Europavergleich kein gutes Bild. Zwar weist auch die – nur bis Mai vorliegende – Statistik für Europa ein Minus auf, aber dieses ist deutlich geringer. Und in Europas größter Volkswirtschaft, Deutschland, endeten sowohl der Juni als auch das erste Halbjahr mit einem Plus. Einmal abgesehen davon, dass es dort auch bei Dieselfahrzeugen wieder eine leichte Erholung gibt.

In Österreich hingegen wurden im ersten Halbjahr um 15,3 Prozent weniger Dieselfahrzeuge neu angemeldet. Gewiss, hierzulande war der Marktanteil immer übermäßig hoch, da auch viele kleine und Zweitfahrzeuge für die Kurzstrecke paradoxerweise dieselbetrieben waren. Mit dem nun auf 38,5 Prozent gefallenen Marktanteil wurde ein ausgewogeneres Verhältnis im landesweiten Fuhrpark neu zugelassener Pkw erreicht. Demgegenüber halten die Benziner bei nun 54,7 Prozent Marktanteil, nachdem auch sie im ersten Halbjahr einen Anmeldungsrückgang zu erleiden hatten – und zwar um 7,9 Prozent. Was aber ist letztlich der Grund dafür, dass die Österreicher sich seit Jänner als Autokaufmuffel erwiesen haben?

Diverse Unsicherheiten

Neben der derzeit generellen Unsicherheit in Bezug darauf, welcher Antrieb sich durchsetzen und individuell als der sinnvollste herausstellen werde, nennt Kerle die lange unsichere Situation rund um das österreichische Unikum Normverbrauchsabgabe (NoVA). Vereinfacht ausgedrückt geht es darum, dass aufgrund des neuen Abgas-Testzyklus ein höherer CO2-Ausstoß dokumentiert wird als vorher, was aber auch die NoVA signifikant erhöhen würde – sofern keine gesetzliche Anpassung vorgenommen wird. Bis vor einer Woche sei die Angelegenheit aufgrund der Regierungsumbildung in der Luft gehangen, weshalb Händler ihren Kaufinteressenten auch nicht hätten sagen können, was sie das Auto effektiv kosten würde, so Kerle. Nun aber wurde der Initiativantrag eingebracht, weshalb das Gesetz im September wohl beschlossen wird und damit Rechtssicherheit für 2020 kommen sollte.

Für das Gesamtjahr rechnet Kerle dennoch mit einem Rückgang bei den Neuzulassungen von nahezu zehn Prozent, weil eine neuerliche Verschärfung bei der Abgasbewertung ab 1. September zwar zu Vorziehkäufen bei bestimmten Fahrzeugen führen, aber danach ein Verkaufsloch nach sich ziehen werde.

Plus bei Alternativantrieben

Bei den Alternativantrieben (Elektro-, Hybrid- oder Gasmotoren) gab es übrigens im ersten Halbjahr laut Statistik Austria deutliche Zuwachsraten, dennoch machten sie nur 6,9 Prozent der Neuzulassungen aus.

Was die Automarken betrifft, so mussten im ersten Halbjahr fast alle empfindlich Federn lassen. Besonders traf es VW mit minus 16,6 Prozent – allerdings legte andererseits die VW-Tochter Skoda um über sieben Prozent zu. Entsprechend war das beliebteste Auto der Österreicher im ersten Halbjahr auch der Skoda Octavia. Golf und VW Polo verloren – zugunsten von T-Roc und Opel Corsa.

