Oberösterreicher haben die höchsten Außenstände

Vorweg die gute Nachricht: Die Zahlungsmoral der Österreicher hat sich laut CRIF verbessert. Im Zeitraum von Juli 2017 bis Juli 2018 ist der Anteil an der Bevölkerung, die offene Forderungen hatte, von 1,53 Prozent auf 1,30 Prozent gesunken. Gestiegen ist jedoch die durchschnittliche Forderungshöhe, und zwar um zehn Prozent auf 354 Euro.

Den niedrigsten Anteil bei offenen Forderungen gibt es im Burgenland, mit 1,01 Prozent liegen die Bewohner des östlichsten Bundeslandes deutlich unter dem Österreichschnitt. Das Schlusslicht bildet hier Wien mit 1,80 Prozent.

Die Forderungshöhe ist in allen Bundesländern mit Ausnahme von Vorarlberg gestiegen. Das Bundesland mit der niedrigsten durchschnittlichen Forderungshöhe ist Kärnten. Oberösterreich liegt im Ranking ganz hinten.

Hier die Details:

Nach Geschlechtern betrachtet verfügen die Frauen über niedrigere Zahlungsrückstände als Männer. Die Höhe des offenen Rechnungsbetrags liegt bei Männern im Schnitt bei 409 Euro und somit um 37 Prozent höher als bei Frauen mit 299 Euro.

Die meisten Personen mit offenen Forderungen sind bei den 25- bis 29-Jährigen zu finden. Mit 3,29 Prozent liegt der Anteil der Personen mit

offenen Forderungen hier am höchsten. Allerdings verfügen sie mit durchschnittlich 317 Euro auch über den zweitniedrigsten Schuldenstand, nur die Altersgruppe der 80- bis 84-jährigen

hat mit 316 Euro einen noch niedrigeren Schuldenstand vorzuweisen.

Die durchschnittliche Forderungshöhe steigt mit zunehmenden Alter bevor sie ab 60 Jahre aber wieder sinkt. „Über die niedrigste

durchschnittliche Forderungshöhe verfügen jüngere und ältere Konsumenten, da in dieser Lebensphase nur ein beschränktes Einkommen zu Verfügung steht. Dagegen fällt in jener Phase, in der das Einkommen meist am höchsten ist – nämlich im Alter zwischen 50 und 60

Jahre – auch die durchschnittliche Forderungshöhe am höchsten aus“, erklärt Boris Recsey, Geschäftsführer von CRIF Österreich.

(red./herbas)