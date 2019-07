Das sind die 250 Gemeinden mit der besten Bonität

Am Mittwoch ist das aktuelle Bonitätsranking der 250 besten österreichischen Gemeinden veröffentlicht worden. Erstellt wird das Ranking jährlich seit 2012 vom Gemeindemagazin "Public" in Kooperation mit dem KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung. Der diesjährige Sieger ist wie im Vorjahr die Gemeinde Paffing in Oberösterreich.

Das Ranking (http://go.apa.at/0c9M7QUY) soll einen Überblick über die finanzielle Entwicklung der österreichischen Gemeinden ermöglichen. Dafür werden die Gemeindehaushalte aus vier verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, wie das KDZ erklärte: die Ertragskraft, die Eigenfinanzierungskraft, die Verschuldung und die finanzielle Leistungsfähigkeit. Die Zahlen dafür stammen von der Statistik Austria und benotet wird nach dem Schulnotensystem von 1 bis 5.

Von insgesamt 2095 Gemeinden (ausgenommen Wien) konnte sich die oberösterreichische Gemeinde Pfaffing mit einem Bonitätswert von 1,05 erneut den Sieg sichern. Knapp dahinter folgt die Tiroler Gemeinde Stanzach sowie Sattledt in Oberösterreich. Die Abweichungen innerhalb der Top 250 sind jedoch minimal.

Alle der gelisteten Gemeinden können eine hervorragende Bonität vorweisen. Aus Kärnten schafften es nur zwei Gemeinden - Feistritz ob Bleiburg und Bad Kleinkirchheim - auf die Liste. Die finanzschwächsten Gemeinden werden nicht veröffentlicht.

Die Besten in den Bundesländern

Vorarlberg

Hittisau (87)

Stallehr (88)

Viktorsberg (154)

Tirol

Stanzach (2)

Langkampfen (6)

Ebbs (9)

Salzburg

Hüttau (8)

Dorfgastein (12)

St. Johann im Pongau (14)

Oberösterreich

Pfaffing (1)

Sattledt (3)

Reichersberg (10)

Niederösterreich

Hausleiten (5)

Bergland (13)

Großgöttfritz (15)

Burgenland

Wiesen (35)

Pama (42)

Großwarasdorf (51)

Steiermark

Hartl (4)

Sankt Veit in der Südsteiermark (11)

Feldkirchen bei Graz (20)

Kärnten

Feistritz ob Bleiburg (7)

Bad Kleinkirchheim (211)

>>Hier geht's zum Ranking

(APA)