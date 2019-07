Hotelkette B&B eröffnet Standort am Wiener Hauptbahnhof

Die Budget-Hotelkette B&B ist dabei, auch in Österreich zu expandieren. Am 1. August wird mit dem B&B Hotel Wien-Hauptbahnhof eines der größten Hotels der Kette eröffnet. Zeitgleich übernimmt B&B ein bereits bestehendes Hotel in Graz, damit gibt es in Graz dann zwei B&B-Häuser.

Die 1990 in Frankreich gegründete Hotelkette sieht sich als die am schnellsten wachsende Budget-Hotelgruppe mit nun 500 Hotels in zwölf Ländern. Weltweit komme im Schnitt ein Hotel pro Woche dazu, Ziel sei es, bis 2020 mit insgesamt 600 Hotels auf dem internationalen Markt vertreten zu sein, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Heute machte ein B&B Hotel in Palermo (Sizilien) auf.

In Deutschland - wo derzeit 127 Häuser betrieben werden - eröffnen heuer noch weitere Hotels in Wolfsburg, Marburg, Rostock, Aachen und Wetzlar. Zuletzt hatte das Unternehmen in Deutschland neun Hotels der Covivio Gruppe übernommen. Bis 2020 sind in Summe 150 Standorte in Deutschland geplant.

(APA)