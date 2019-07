Gläubiger stellen sich gegen Athen

Athen. In der zweiten Woche nach Amtsantritt konnte die neue Regierung in Athen gleich einen großen finanzpolitischen Erfolg verbuchen. Sie hat den Vertrauensvorschuss, den ihr die Märkte entgegenbringen, in bare Münze umgesetzt und am Dienstag eine Staatsanleihe mit siebenjähriger Laufzeit aufgelegt, mit der sie 2,5 Mrd. Euro eingenommen hat. Die Rendite ist mit 1,9 Prozent geradezu sensationell niedrig. Damit hat Athen dieses Jahr insgesamt 7,5 Mrd. Euro aufgenommen und das Planziel für 2019 bereits erfüllt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft