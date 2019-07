Der Preis entscheidet wohin es im Urlaub geht

Grundsätzlich gehen es die Österreicher im Urlaub lieber ruhig und locker an, als in überfüllten Clubs Parties zu feiern. Das Gros der Österreicher liegt gerne am Strand oder genießt das kulinarische Angebot der jeweiligen Urlaubsdestination. Immerhin bevorzugen 17 Prozent der Österreicher ein All-inclusive-Resort. Wenn es um die Einflussfaktoren bei der Planung und Auswahl des Reiseziels für den Sommerurlaub geht, geben laut Umfrage von MindTake Research 57 Prozent den Preis, 46 Prozent das lokale Essensangebot und 43 Prozent den Strand als Hauptkriterium für die Auswahl des Urlaubs an.

Jeder Dritte der Befragten erklärt, dass er einen ruhigen, abgeschiedenen Ort, fern von Massentourismus, einem trendigen Ort vorziehen würde. Nur fünf Prozent hingegen würden einen angesagten Ort mit aufregendem Nachtleben wählen. Rund 30 Prozent der Befragten ist es wichtig, dass sie während des Urlaubs spontan und unabhängig in ihrer Planung sein können. Im Gegensatz dazu bevorzugen 17 Prozent der Österreicher ein All-inclusive-Resort oder eine Kreuzfahrt, bei der sie wenig selbst organisieren müssen.

Frauen achten auf Kulturangebote

„Gutes Essen ist den Österreichern besonders wichtig, während das Nachtleben eher am unteren Ende der Wunschliste steht, sogar bei den Jungen,“ sagt Researcher Stefan Pelea.

Unterschiede offenbaren sich auch zwischen den Geschlechtern. Während für Frauen das Kultur- und Kunstangebot im Urlaub besonders wichtig ist, achten die Männer eher auf mögliche Sport- und Abenteuermöglichkeiten. Der Umfrage zufolge ist die Gesellschaft von Haustieren während des Urlaubs genauso wichtig ist wie die der Familie und von Freunden. Rund zehn Prozent der Befragten geben an, dass die Entscheidung über den Urlaubsort auf der Möglichkeit basiert, ob das Haustier mitgenommen werden kann. Genauso viele Österreicher betonen, dass sie sich bei der Entscheidung über den Urlaubsort mit Familie und Freunden absprechen.

Die absolute Traumdestination der Österreicher

Würden Zeit und Geld keine Rolle spielen, dann würden sich die Österreicher in Sachen Urlaub für diese Top-5 Destinationen entscheiden: Malediven, Karibik, USA, Griechenland und Seychellen – und zwar in dieser Reihenfolge.

60 Prozent fühlen sich nach dem Urlaub tatsächlich erholt und voller positiver Energie. Jeder Zweite findet, dass sich die Beziehung mit dem Partner durch den Urlaub verbessert. Bei vier von zehn Befragten steigt nach dem Urlaub die Arbeitsmotivation und der Ansporn, Neues auszuprobieren. Der Abstand vom Alltag hat für die Österreicher aber manchmal auch Nebeneffekte: So meinen 14 Prozent, sie würden nach dem Urlaub am liebsten ihren Job kündigen und 13 Prozent, dass sie dringend eine Diät benötigen.

