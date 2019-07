In Großbritannien ist der Brexit-Hardliner Boris Johnson neuer Premierminister. Sollte es unter Johnson zum "Hard Brexit", also zum ungeordneten Austritt der Briten aus der EU kommen, wäre das für Österreich "keine Katastrophe", aber sicher nichts Positives, schätzt der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Martin Kocher.

Vielleicht, so meinte Kocher am Mittwoch vor Journalisten, könne man sogar optimistisch sein: Vielleicht sei es für Johnson sogar einfacher, einen Brexit-Deal durchs Parlament zu bringen als für seine Amtsvorgängerin Theresa May.

Österreich von Hardbrexit „begrenzt betroffen"

Das IHS hat nach eigenen Angaben kein Szenario für einen "Hard Brexit" für Österreich erarbeitet. Österreich würde von einem relativ harten Austritt der Briten aus der EU begrenzt betroffen sein, weil mit Großbritannien nicht so viel Handel betrieben werde. Unmittelbar und kurzfristig würde die heimische Konjunktur damit nicht sehr tangiert. Wohl aber könnte sich insgesamt der gegenwärtige Abwärtstrend in Europas Konjunktur in dem Fall noch stärker beschleunigen.

In den Augen von Kocher ist die Wahrscheinlichkeit eines Harten Brexit aber immer noch gering.

(APA)