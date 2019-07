Wiener geben mehr als ein Viertel des Einkommens für Wohnen aus

In Österreich ist das Wohnen im internationalen Vergleich durchaus leistbar, allerdings steigen die Preise schneller als die Finanzierbarkeit. Deshalb müsse sich der Preisanstieg balds einbremsen, sollte sich die Leistbarkeit nicht schon bald spürbar verschlechtern, sagten die Immobilienmarkt-Experten der Raiffeisen Bank International (RBI).

Im Vergleich mit Berlin etwa seien die Nettomieten in Wien zwischen 2005 und 2018 stärker gestiegen, "aber auch ausgehend von einer deutlich geringeren Basis", sagte RBI-Immobilienexperte Michael Heller am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Wien. 2005 sei das Preisniveau in Berlin um 28 Prozent höher gewesen als in Wien, dieser Unterschied habe sich inzwischen halbiert. Der Haupttreiber des Preisanstiegs in Wien sei das private Mietsegment gewesen, "da haben sich die gemeinnützigen Wohnformen deutlich bremsend auf die allgemeine Mietpreisentwicklung ausgewirkt". Allerdings seien auch die Mietsteigerungen bei Gemeindewohnungen und Genossenschaftswohnungen über der Inflationsrate gelegen.

Wiener Modell nicht frei von Schwächen

Der Wohnkostenanteil an den Haushaltseinkommen habe im vergangenen Jahr in Wien 27 Prozent betragen, das sei vergleichbar mit Berlin, sagte Heller. "Aber wenn man sich vor allem die prekären Wohnsituationen anschaut, also die Haushalte, die mehr als 40 Prozent des Nettoeinkommens für Wohnen aufwenden müssen, dann zeigt sich, dass Wien hier deutlich besser dasteht als Berlin" und auch wesentlich besser als andere große Städte in Deutschland. Der Anteil der prekären, also der überbelasteten, Haushalte betrage in Wien rund 16 Prozent, in Berlin müssten 19 Prozent der Haushalte mehr als 40 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. In einigen Top-Städten in Deutschland liege dieser Anteil über 20 Prozent.

In Wien sei die Einkommensentwicklung unter dem Bundesdurchschnitt gewesen, aber das Wiener Modell helfe Menschen mit schwachen Einkommen. In Wien seien neue Stadtteile erschlossen worden und auch die Umlanderschließung habe sich verbessert. Entlang der Weststrecke, die für Pendler deutlich attraktiver geworden sei, habe es daher eine starke Preisdynamik gegeben. "Die Kernconclusio: Das Wiener Modell funktioniert, ist aber nicht frei von Schwächen. Der Mix hat dazu geführt, dass ein noch stärkeres Anziehen der Mieten verhindert werden konnte und in vergleich zu vielen deutschen Großstädten eine passable Leistbarkeit gegeben ist."

(APA)