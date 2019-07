Hofer-Chef: "Keiner ist preislich aggressiver"

Wien. Wer ist Friedrich Liechtenstein? Die deutsche Kunstfigur mit dem weißen Vollbart und den dunklen Sonnenbrillen, die das „supergeile Einkaufserlebnis“ in den Edeka-Supermärkten besang, kennt Horst Leitner nicht. Als die Werbung vor fünf Jahren im Internet zum viralen Hit wurde, leitete er die 1900 US-Filialen von Aldi Süd. Dort habe er nichts von dem Phänomen mitbekommen, erzählt er im Gespräch mit der „Presse“. Dass die gerade angelaufene Werbung seines Diskonters Hofer – ein Rap auf den „Hofer-Preis“ – stark an die der Konkurrenz erinnert, wurde ihm in den vergangenen Wochen aber öfter gesagt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft