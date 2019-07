Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Der Brexit ist nicht nur ein politisches Thema, ganz im Gegenteil. Schätzungen beziffern die Kosten eines harten Brexit für die Wirtschaft mit bis zu 90 Milliarden Pfund. Unser Korrespondent Gabriel Rath stellt in „Nach Brexit: Großbritannien will ein zweites Singapur werden“ die Vorhaben des neuen Premiers Boris Johnson dar, mit denen die sechstgrößte Wirtschaftsnation in der ganzen Welt voranschreiten will.

Vorausgehen wollen auch die Neos. Sie fordern eine neue Abgabe auf klimaschädliche Treibhausgase. Ökonomen feiern das Modell. In „Eine CO2-Steuer für Österreich“ hat sich Kollege Matthias Auer den Hype um eine solche Steuer hierzulande angesehen und noch genug Stolpersteine entdeckt.

Ebenfalls ein sehr emotionales Thema ist das Wohnen. Schließlich gibt es für Mieter kein größeres Ärgernis, als das Gefühl zu haben, von ihrem Vermieter über den Tisch gezogen zu werden. Nicole Stern hat sich genauer angesehen, wie (wenig) hilfreich das Mietrecht ist, wenn Mieter vom Vermieter einen geringeren Mietzins verlangen, weil sie sich im vereinbarten Gebrauch beeinträchtigt fühlen. „Immer Ärger mit dem Mietrecht“ heißt die Geschichte.

Wann setzt sich online auch im Lebensmittelhandel durch?

Dass sich mit den Influencern ein neuer Berufsstand etabliert hat, ist in erster Linie den Sozialen Medien zu verdanken. Mit zunehmendem Aufkommen haben sich auch einige rechtliche Probleme herauskristallisiert. Judith Hecht ist in „Wie Influencer richtig Werbung machen“ der Frage nachgegangen, ob Influencer jeden Link zu einem Markenhersteller als Werbung kennzeichnen müssen.

Eine andere gesellschaftlichen Veränderung hat Handelsexpertin Antonia Löffler im Gespräch mit dem Hofer-Chef Horst Leitner erörtert. Leitner kam aus den USA nach Österreich. In Übersee hat der Online-Einkauf für Lebensmittel heute schon eine ganz andere Relevanz als hierzulande. Wir wissen, dass in vielen Fällen Trends aus den USA früher oder später auch bei uns einschlagen. Warum der Diskonter dennoch seine Investition in das Online-Geschäft noch vor sich herschiebt, lesen Sie in Hofer-Chef: "Keiner ist preislich aggressiver".

Viel Spaß beim Lesen! Und übrigens brauchen Sie sich keine Sorgen um den bereits produzierten Output ihres Druckers daheim machen. Gewöhnliche Drucker, wie wir sie Zuhause stehen haben, besitzen keine Festplatte. In diesem Sinne ein erholsames und stressfreies Wochenende!