Hauptsache studieren, oder?

Wien. Lange Zeit hat es nicht mehr gebraucht als irgendein Studium, um sich ein Ticket für eine gute Karriere zu sichern. Aber gilt das in Zeiten steigender Akademikerarbeitslosigkeit immer noch? Glaubt man AMS-Chef Johannes Kopf, lautet die Antwort: Ja! „Jobs für Menschen ohne Ausbildung verschwinden“, sagte er jüngst bei einem Vortrag an der Universität Wien. Selbst mit dem „falschen“ Studium sei man am Arbeitsmarkt besser dran als ohne. Aber ganz so einfach ist das nicht.

