Wechselt Flughafen-Wien-Vorstand Jäger nach München?

Der Flughafen Wien wird sich möglicherweise schon bald einen neuen Vorstand suchen müssen. Vorstand Julian Jäger hat sich anscheinend um den Chefposten beim Münchner Flughafen beworben. Jäger sei neben dem Budapester Flughafen-Chef Jost Ernst Lammers einer der zwei verbliebenen Kandidaten in dem Auswahlverfahren, berichtet der "Münchner Merkur".

"Dieses Gerücht können wir zum derzeitigen Zeitpunkt nicht kommentieren", hieß es dazu vom Wiener Flughafen.

Die Verträge von Jäger und seinem Vorstandskollegen Günther Ofner waren erst im Juni vorzeitig für eine weitere Funktionsperiode ab 1. Oktober 2020 bis 30. September 2025 verlängert worden. Sie hatten im September 2011 ihre Vorstandstätigkeit am Flughafen Wien aufgenommen - mitten in der Krise um das Terminal 3, dessen Zeit- und Finanzplan völlig aus dem Ruder gelaufen war. Jäger war davor Chef des Flughafens Malta gewesen, an dem der Flughafen Wien beteiligt ist.

Heute (Freitag) befasste sich Aufsichtsrat der Flughafen München GmbH mit der Frage der Nachfolge für den Münchner Flughafen-Chef Michael Kerkloh - trotz mehrstündiger Sitzung noch ohne sich auf einen Nachfolger zu einigen, wie der "Münchner Merkur" im Voraus berichtete. In der kommenden Woche soll bei einer weiteren Aufsichtsratssitzung eine Entscheidung fallen. Mit der Kandidaten-Vorauswahl hatte der Flughafen eine Personalberatungsagentur beauftragt, heißt es in dem Bericht.

(APA)