Keine Atempause für das Klima

Wien. Die frohe Botschaft kam am frühen Sonntagmorgen: Zum ersten Mal seit drei Jahren haben die Österreicher 2018 nicht mehr, sondern endlich wieder etwas weniger klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen als im Jahr zuvor. Unterm Strich stehen 79,1 Millionen Tonnen CO 2 , das entspricht einem Rückgang um 3,8 Prozent bzw. 3,2 Millionen Tonnen CO 2 , meldete das Umweltministerium. Prompt waren ehemalige Regierungsmitglieder zur Stelle, um diesen Erfolg für sich zu reklamieren. Die sinkenden Emissionen „zeigen, dass die Maßnahmen der letzten Bundesregierung gegriffen haben“, ließ etwa Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wissen. Der Weg stimme, man müsse ihn nur weitergehen. „Die Presse“ hat sich die Ergebnisse der sogenannten Now-Cast-Berechnungen des Umweltbundesamtes näher angesehen – und darin keinen Anlass zur Euphorie entdecken können.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft