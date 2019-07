Andritz baut 500 Mitarbeiter bei deutscher Tochter ab

Der östereichische Technologiekonzern Andritz hat ein Sparprogramm für die Deutschland-Tochter Schuler AG beschlossen. 500 der 4200 Mitarbeiter müssen gehen, hauptsächlich in der Fertigung. Als Grund für den Stellenabbau beim Göppinger Pressen-Hersteller nennt Andritz in einer Aussendung am Freitag die „Schwäche am internationalen Automobilmarkt“. Bis 2022 sollen die Kosten bei Schuler um 60 Millionen Euro sinken.

Andritz-Chef Wolfgang Leitner meint dazu: "Die geplanten Maßnahmen sind zwar schmerzlich, aber notwendig, da aus jetziger Sicht keine Anzeichen einer nachhaltigen Erholung am internationalen Automobilmarkt vorhanden sind und sich die Automobilbranche in einem großen Transformationsprozess befindet. Die Anpassung unserer Kosten- und Fertigungsstrukturen ist unabdingbar, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Schuler zu gewährleisten."

(Red.)