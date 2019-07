Studie: Firmen schätzen es nicht, wenn Kunden googeln

Innsbruck. Plaudern Kunden aus, dass sie sich online über mögliche Ursachen für einen Defekt an ihrem Computer vorinformiert haben, kann das die Kosten für die Reparatur empfindlich erhöhen. Dienstleister schätzen vorheriges Googeln offenbar nicht.

Die Wissenschaftler um Rudolf Kerschbamer vom Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte der Uni Innsbruck befassen sich mit Vertrauensgütern, über die der Verkäufer in der Regel weit besser Bescheid weiß als der Käufer. Die Forschungsfrage war nun, ob dieses Gefälle durch im Internet verfügbare Informationen kleiner wird, hieß es am Montag in einer Aussendung des Wissenschaftsfonds FWF, der die Arbeit unterstützt hat. In der in verschiedenen deutschen Städten durchgeführten Studie zeigte sich zur Überraschung der Wissenschaftler, „dass nur wenige Worte und vage Vermutungen den Preis für eine Reparatur empfindlich verteuern können“, so Kerschbamer.

Das Team hatte bei mehreren Computern den immer gleichen Fehler eingebaut: Es wurden RAM-Module gelockert. Fachleute aus der IT-Abteilung der Universität schätzten die angemessenen Kosten für die Reparatur des häufigen und in der Regel einfach zu identifizierenden Fehlers auf 30 bis 50 Euro. Zuerst fragten die Forscher die Betriebe, ob sie sich das defekte Gerät ansehen würden. Bejahten diese, erging ein weiteres Mail an die Geschäfte.

Falsche Mutmaßung ist teuer

Ein Drittel bekam die neutrale Antwort, dass ein Freund das kaputte Gerät vorbeibringen werde. Die Antwort an ein weiteres Drittel lautete: „Ich habe mich im Internet etwas kundig gemacht, wahrscheinlich ist eines der RAM-Module locker oder defekt.“ Das letzte Drittel bekam die Nachricht: „Ich habe mich im Internet etwas kundig gemacht, wahrscheinlich ist es ein Problem mit der Hardware.“

Die Studienergebnisse stützten die Annahme, dass viele Fachleute es nicht schätzen, wenn Laien versuchen, mittels Onlinerecherche Diagnosen zu stellen. „Die durchschnittlichen Kosten lagen im Baseline-Fall bei knapp 40 Euro. Bei der korrekten Ursachennennung wurde die Reparatur nicht billiger. Wenn aber vorab die falsche Ursache angegeben wurde, mussten im Schnitt 90 Euro bezahlt werden“, sagte Kerschbamer, der in solchen Fällen dazu rät, lieber keine als möglicherweise unkorrekte Vermutungen zu äußern. „Es zeigt sich, dass man den Computer am besten wortlos übergibt und keine eigene Expertise preisgibt.“ (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.07.2019)