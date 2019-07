AUA kann den Preiskampf nicht gewinnen

Gleich vier Billig-Airlines – EasyJet, Lauda mit Ryanair, Wizz Air und Level – haben in Wien das Vakuum besetzt, das die Pleite der Air Berlin hinterlassen hat, und den Platzhirsch AUA ins Visier genommen. Die Folge ist ein Preiskampf, der alles Bisherige in den Schatten stellt. Die Kampfansage der AUA kam umgehend: „Wir halten voll dagegen, bis es zur Marktbereinigung kommt“, kündigte Finanzvorstand Wolfgang Jani bei der Präsentation des Auftaktquartals an. Da schreiben Airlines traditionell rote Zahlen, das Minus von 99 Mio. Euro bedeutete für die AUA aber den höchsten Verlust seit fünf Jahren.



Die Strategie ist gewagt – und sie droht nicht aufzugehen, wie nun das zweite Quartal zeigt. Da schrieb die AUA zwar wieder ein positives Betriebsergebnis, es blieb aber mit 46 Mio. Euro um 41 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Das bedeutet, dass die AUA auch im Halbjahr im roten Bereich blieb: Das bereinigte Ebit lag bei minus 53 Mio. Euro nach plus fünf Mio. Euro im Vorjahr.

