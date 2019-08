Woran der Einbau einer Klimaanlage scheitern kann

Wien. Mehrere Hitzewellen haben wir in diesem Sommer schon hinter uns – und die nächste kommt bestimmt. Immer mehr Menschen entschließen sich deshalb, ein Klimagerät anzuschaffen. Die Schwierigkeit dabei, sieht man vom Stromverbrauch und Umweltbedenken einmal ab: Mobile Geräte kann man zwar problemlos überall aufstellen, bei ihrem Betrieb kommt es aber in Wohnungen mit Gasthermen immer wieder zu Kohlenmonoxid-Unfällen. Empfohlen werden deshalb meist Klimaanlagen mit Außenteil, sogenannte Split-Anlagen, die noch dazu als vergleichsweise energieeffizient gelten. Aber: Will man eine solche nachträglich einbauen lassen, steht man als Wohnungsmieter oder -eigentümer vor zahlreichen rechtlichen Hürden.

