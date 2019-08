Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Wien im Sommer: Viele Baustellen, das Wetter passt nie und in einer Wohnung in Wien-Favoriten verbirgt sich eine illegale chinesische Teigtaschen-Fabrik. Diese Stadt ist einfach großartig und mitunter grenzgenial. Man fühlt das besonders jetzt im Sommer, wenn man von einer längeren Urlaubsreise zurückkommt. Etwa aus Kroatien. Dort ist nämlich nicht mehr alles eitel Sonnenschein. Unser Korrespondent Thomas Roser hat sich an den Stränden und Tourismusorten umgesehen. Sein Fazit lautet: „Kroatien: Hohe Preise, leere Betten.“ Viele Urlauber sind mittlerweile offenbar von Qualität, Preisen und schlechter Infrastruktur enttäuscht.

Wien ist übrigens auch voller Touristen. Und immer mehr kommen aus China. Nicht wegen der Favoritner Teigtascherl, sondern Steffl, Schloss Schönbrunn und. Co. China-Expertin Marlies Eder und unsere Tourismus-Obfrau Antonia Löffler haben sich daran gemacht, die chinesischen Touristen in Wien zu vermessen. Wie sie urlauben, wie sie ticken und was sie von herkömmlichen Touristen unterscheidet. „Die Wahrheit über chinesische Touristen“ also. Sehr interessant.

Matthias Auer war hingegen der Klima-Wahrheit auf der Spur. Österreich hat ja im Vorjahr nach langer Zeit wieder einmal weniger CO2 in die Luft geblasen. Prompt haben das Politiker als früheren türkis-blauen Regierung als ihren Sieg gefeiert. Tatsächlich ist das Ergebnis ernüchternd, recherchierte Auer. Das Minus beim CO2 verdanken wir in erster Linie -festhalten - dem Klimawandel: Weil der Winter so mild war, haben wir weniger eingeheizt. Verrückt, oder? „Keine Atempause für das Klima“ lautet Auers Analyse.

Klima-Aktivistin Greta Thunberg gönnt sich ja bekanntlich auch eine kurze Atempause. Da sie ja nicht fliegt, segelt sie nach New York. Nicht mit irgendwem, sondern mit dem monegassischen Adelsspross Pierre Casiraghi. Auch ein Fernsehteam wird dabei sein, schreibt „adelswelt.de“. Ja, erwischt. Die Kollegen von der „Adelswelt“ sind da näher dran. „Noblesse engagée“ eben.

Apropos „engagée": Matthias Auer - ganz ohne Atempause - hat sich auch eine interessante Bildungsstudie genauer angesehen. Was bringt es, wenn wir besser gebildet sind. „Hauptsache studieren, oder?“ lautet sein frecher Titel. Und das Ergebnis der Studie ist interessant. Mehr Akademiker steigern den Wohlstand des Landes, senken aber nicht die Arbeitslosigkeit. Schaffen wir es aber, dass mehr Pflichtschulabsolventen etwa eine Lehre absolvieren, senken die die Arbeitslosigkeit, der Wohlstands-Effekt ist aber überschaubar.

Theorie und Praxis sind natürlich zweierlei Teigtascherl. Das musste auch AMS-Chef Johannes Kopf feststellen. „Warum Afghanen leichter Jobs finden“ habe ich ihn gefragt, wo sie doch schlechter gebildet sind als etwa Flüchtlinge aus Syrien und auch noch nicht sonderlich gut deutsch sprechen. Kopf gab mir ein paar interessante Antworten und gab sogar zu, dass er sich in einer Sache geirrt hat.

Das kann jedem einmal passieren. Man kann schließlich nicht alles wissen. Manchmal hilft lesen. Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie wirklich nicht versäumt haben.