Carsharing: Neuer Anbieter mit E-Autos in Wien

Seit Anfang August gibt es mit Eloop (früher Caroo) einen reinen Elektroauto-Anbieter am Wiener Carsharing-Markt. Mit 25 E-Autos ging es am Wochenende los, sagte der Sprecher des Wiener Start-ups am Montag zur APA. Die Flotte soll monatlich aufgestockt werden. Das Geschäftsgebiet sei vorerst hauptsächlich auf die inneren Bezirke Wiens begrenzt, soll aber ebenfalls mit der Zeit ausgeweitet werden.

Innerhalb des Geschäftsgebiets können die Autos überall abgestellt werden, genau wie bei den Konkurrenten Car2Go und DriveNow. Das Laden werde von Eloop übernommen, die Kunden können die Batterie aber auf Wunsch auch selbst bei allen Ladestationen der Wien Energie aufladen. "Jedes Auto ist mit einer Tankkarte der Wien Energie ausgestattet", sagte der Sprecher. Bezahlen müssen die Kunden also fürs Aufladen nicht.

Unter den 25 Autos sind unterschiedliche Modelle zu finden, derzeit vor allem von Daimler und BMW. Im Gegensatz zu anderen Carsharing-Anbietern sei Eloop nicht an einen Exklusivpartner gebunden. Dies soll in Zukunft auch genützt werden.

Abrechnung pro Minute

Abgerechnet wird pro Minute. Eine Minute koste je nach Modell zwischen 30 und 38 Cent, es gibt aber auch Stunden- und Tagestarife. Dabei muss in der (gratis erhältlichen) App die Art der Abrechnung nicht vorher gewählt werden. "Man zahlt immer den günstigsten Tarif" so der Sprecher. Überschreitet man also die Nutzungsdauer von einer Stunde, zahlt man automatisch den günstigeren Stundenpreis und nicht den Preis pro Minute.

Bereits im Vorjahr hatte Eloop, die damals noch Caroo hießen, seinen Start in Wien angekündigt. Dieser verzögerte sich jedoch, da Entwicklungsarbeiten - beispielsweise für die App - länger als erwartet gedauert hätten, so der Sprecher. Probleme habe es zudem mit der Verfügbarkeit von Autos gegeben. Denn während ein Benziner recht schnell bei den Herstellern zu bekommen sei, warte man auf ein Elektroauto mehrere Monate und damit sehr viel länger, so der Unternehmenssprecher.

Von drei Vorarlbergern gegründet

Anfang 2019 wurde die Marke von Caroo "wegen der mangelnde Abgrenzung zu anderen Carsharing-Anbietern" auf Eloop umbenannt, hieß es in einer Aussendung am Montag. Eloop ist eine Marke der Caroo Mobility GmbH und wurde im Jahr 2017 von drei Vorarlbergern gegründet.

