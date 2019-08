Waagner-Biro Stahl ist zurück

Als die Waagner-Biro AG Ende Oktober 2018 in die Insolvenz schlitterte und infolgedessen das gesamte Unternehmen mit rund 1500 Beschäftigten zusammenbrach und zerschlagen werden musste, war der Schock groß. Schließlich zählte das Unternehmen, das zu 36,4 Prozent der Familie des Industriellen Herbert Liaunig gehörte, zu den Aushängeschildern der heimischem Industrie. Der Spezialist für komplexe Stahl-Glas-Konstruktionen von der Reichstagskuppel und dem Sony Center in Berlin über den Hof des British Museum bis zum Louvre Abu Dhabi hatte ein internationales Renommee.



Während die ebenfalls insolvente Brückenbau-Tochter von der deutschen WBBS Holding und die nicht insolvente Bühnentechnik vom Sanierer Erhard Grossnigg gekauft worden waren und so der Weiterbestand gesichert werden konnte, sah es für das „Herz“ des Konzerns, den Stahl-Glas-Bau, schlecht aus. Nach der Liquidation schien das Aus sicher. Mitnichten: Es gibt jetzt doch ein Comeback der Stahlbaugesellschaft.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft