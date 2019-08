Homeoffice: Arbeitnehmer bei Gang aufs Klo nicht unfallversichert

Wer im Homeoffice auf die Toilette geht, ist im Falle eines Unfalls nicht durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Das hat das Sozialgericht München entschieden und einem Kläger nicht recht gegeben, der einen Sturz auf dem Rückweg vom heimischen WC als Arbeitsunfall geltend machen wollte. Ein ähnlicher Fall ist in Österreich nicht bekannt, würde jedoch auch hier gelten.

"Wenn ich meinen Wohnraum so gestalte, dass ich im Homeoffice am Weg zum WC verunfalle, weil ich zum Beispiel über das Bügeleisen stolpere, dann bin ich nicht unfallversichert", sagte AK-Juristin Christa Marischka auf APA-Anfrage. Es würde dann die Krankenversicherung zum Tragen kommen. Zum Thema Homeoffice gebe es aber noch nicht ausreichend Judikatur, da es noch nicht so verbreitet sei.

Während Arbeitnehmer beim Gang zur Toilette im Betrieb gegen Unfälle versichert sind, greift der Schutz im Homeoffice nicht, weil der Arbeitgeber dort keinen Einfluss auf die Sicherheit der Einrichtung hat, wie das deutsche Gericht argumentierte.

Der Kläger arbeitete in einem Büro im Keller seines Hauses. Dort fanden auch regelmäßig Besprechungen mit Kollegen statt. Das Urteil von Juli ist noch nicht rechtskräftig.

