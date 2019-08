Gewinneinbruch von 60 Prozent bei Voestalpine

Der Gewinn des Linzer Stahlkonzerns Voestalpine brach im ersten Quartal 2019 um 60 Prozent auf 90,4 Millionen Euro ein. Der Umsatz fiel um 3,8 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro im Vorjahresvergleich. Als Gründe werden der internationale Handelskonflikt und die schwächere Weltkonjunktur angegeben. Auch die schwächer werdende Nachfrage im Automobilsektor, in der die Voestalpine stark vertreten ist, hat zum schwachen Ergebnis beigetragen. Darüber hinaus stiegen die für die Stahlproduktion wichtigen Eisenerzpreise deutlich an. Auch die höheren CO2-Emissionszertifikate drückten die Ergebnismargen. Näheres dazu wird der neue Voestalpine-Vorstandschef Herbert Eibensteiner am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

(koka)