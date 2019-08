Pleite bei Wiener Autospezialwerkstatt Feliks - 97 Jobs betroffen

Das Konkursverfahren über die Wiener Autospezialwerkstatt Feliks ist am Montag beim Handelsgericht Wien eröffnet worden, teilte der KSV1870 mit. Zum Insolvenzverwalter sei Clemens Richter bestellt worden. Die Prüfungstagsatzung findet am 16. Oktober statt. Forderungen könnten ab sofort angemeldet werden. Von der Pleite sind 95 Beschäftigte in Wien und Niederösterreich betroffen. Die Autospezialwerkstätte hat sich auf Autopflege, Lackversiegelungen und Steinschlagreparaturen spezialisiert.

(APA)