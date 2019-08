Autozulieferer erobern neue Märkte

Wien. Nur in guten, aber nicht in schlechten Zeiten – so könnte man das Verhältnis zwischen den österreichischen Kfz-Zulieferern und der in die Krise geschlitterten deutschen Autoindustrie beschreiben. Jahrzehntelang hat die heimische Automotive-Branche von der Zugkraft von Konzernen wie Volkswagen, Daimler und BMW profitiert – doch da nun die Nachfrage aus Deutschland wegbricht, wendet sie sich neuen Abnehmer zu.



„Die österreichische Industrie hat sich von der kränkelnden deutschen Industrie nicht anstecken lassen. Diese partielle Entkopplung ist in der österreichischen Kfz-Industrie gut zu beobachten“, sagt RBI-Analyst Matthias Reith.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.08.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft