Wien. Die Bawag hat es schon getan, die Bank Austria ist gerade dabei, und nun könnte sich auch die Raiffeisen Bank International (RBI) anschließen. Es geht um den Verkauf von Anteilen an Unternehmen, die nicht zum Hauptgeschäft gehören. So überlegt nun auch die RBI, ihre Beteiligung am österreichischen Kreditkartenanbieter Card Complete zu verkaufen.

