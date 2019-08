Diese fünf Wirtschaftsgeschichten sollten Sie gelesen haben

Eine kompakte „Presse“-Economist-Mannschaft hat die vergangenen Tage für Sie die Stellung gehalten. Denn die „Ferragosto“-Woche erfreut sich nicht nur bei den italienischen Urlaubern großer Beliebtheit. Apropos Urlaub: Wer diesen heuer in Griechenland verbringt, muss tief in die Tasche greifen, vor allem wenn er es halbwegs entspannt haben will. Hundert Euro für eine Liege am Stand sind dort keine Seltenheit mehr, berichtet Christian Gonsa. Er fragt: „Wurde der Bogen überspannt?“

Auch in Deutschland kann man sich diese Frage stellen. Seit Monaten dreht sich in den politischen Debatten alles ums Regulieren, Verbieten, Enteignen. Unser Berlin-Korrespondent Jürgen Streihammer analysiert die neue Staatsgläubigkeit unserer Nachbarn. Der Titel? Ganz einfach: „Staat, Staat, Staat!“

Noch eine Geschichte aus Deutschland sorgte diese Woche in Österreich für Aufregung: Deutsche Versicherungen reagieren auf die Negativzinsen, indem sie Kundengelder als Bargeld im Tresor lagern wollen. Auch hierzulande schließt man das Szenario nicht aus. „Versicherungen bunkern Bargeld“, schreibt Nicole Stern.

Spannen wir den Bogen gleich noch weiter: Wie wichtig das Bargeld für viele Österreicher ist, kann man schon daran erkennen, dass ÖVP und FPÖ im Wahlkampf versuchen, mit einem Bargeld-Verfassungsgesetz Punkte zu machen. Aber wer führt eigentlich den „Erbitterten Krieg gegen Bargeld“? Und warum? Das lesen Sie bei Nikolaus Jilch nach.

Von den überspannten Bögen sind wir diese Woche nicht so recht weggekommen. Denn auch bei der Altersteilzeit wurde der Punkt erreicht, zumindest wenn man die Neos fragt. Immer mehr Steuergeld fließt in das Modell. Dabei steht vor allem die geblockte Altersteilzeit in der Kritik. Warum, erklären Hanna Kordik und Gehard Hofer in ihrer Geschichte: „Kosten für Altersteilzeit steigen rasant“.

Das war's für diese Woche wieder mit unseren fünf Leseempfehlungen. Haben Sie trotz angespannter Lage ein entspanntes Wochenende mit spannender Lektüre!