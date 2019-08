Bereits 100.000 Jaguar bei Magna in Graz gefertigt

Die Magna Steyr in Graz-Thondorf hat die Fertigungszahl von 100.000 Fahrzeugen der Typen Jaguar E-Pace und I-Pace überschritten, wie seitens Jaguar am Dienstag mitgeteilt wurde. Gestartet wurde mit der Auftragsfertigung im September 2017 mit dem E-Pace, gefolgt vom I-Pace im April 2018. Das in "Corris Grey" lackierte Jubiläumsfahrzeug geht an einen US-Kunden.

Begonnen wurde in Graz im September 2017 mit dem "ramp up" des ersten Kompakt-SUV von Jaguar, dem E-Pace. Für die Fertigung des Jaguar I-Pace wurde dann westlich des Hauptgeländes von Magna Steyr eine neue Karosseriebau-Halle errichtet, um die Leichtbau-Aluminium-Konstruktion des I-Pace getrennt vom klassischen Stahl-Rohbau zu fertigen. Durch die Leichtbauweise wird laut Jaguar gegenüber Mitbewerber-Modellen bis zu 400 Kilogramm Gewicht einspart. Die Endmontage beider Modelle erfolgt dann wieder auf einem Band. Geliefert werden die Modelle von Graz aus in alle Welt, ausgenommen China, wo der E-Pace für den dortigen Markt auch in einem Joint Venture mit Chery Automobile gebaut wird.

(APA)