Ölfeldausrüster SBO wächst wieder zweistellig

SBO-Chef Gerald Grohmann legte am Donnerstag gute Zahlen für das erste Halbjahr vor: Die Erlöse stiegen um 18 Prozent auf 236,2 Millionen Euro, im gleichen Ausmaß verbesserte sich das Ebit auf 37,9 Millionen Euro, das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um ein Drittel auf 17,2 Millionen Euro.

„In Nordamerika agieren die Explorations- und Produktionsgesellschaften zunehmend zurückhaltend und fokussieren sich verstärkt auf Kosteneinsparungen. Auf den internationalen Märkten sehen wir hingegen weiterhin ein gesundes Umfeld, insbesondere in Südamerika, dem Mittleren Osten, der Nordsee-Region und dem Fernen Osten. Das wollen wir auch in unserem Well Completion-Geschäft intensiver nutzen und machen uns in diesem Bereich fit für eine verstärkte Internationalisierung“, so Grohmann.

Im zweiten Halbjahr 2019 werden die beiden Well Completion-Tochtergesellschaften von SBO, Downhole Technology und Resource Well Completion Technologies, unter dem Namen "The WellBoss Company" zusammengeführt. Damit können Synergien genutzt werden, denn die Produktpalette und Vertriebsgebiete von Downhole Technology und Resource ergänzen sich komplementär. Die beiden Standorte in Houston, USA und Calgary, Kanada bleiben erhalten.

Das Unternehmen mit Sitz in Ternitz ist weltweit Marktführer in der Fertigung von Hochpräzisionskomponenten aus nicht magnetisierbaren Stählen. Es beschäftigt 1550 Mitarbeiter.

