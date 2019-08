Tiroler Lebensmittelkette MPreis expandiert nach Oberösterreich

Die Tiroler Lebensmittelkette MPreis mit Hauptsitz in Völs expandiert nach Oberösterreich. Sie hat eine erste Diskontfiliale der Marke T&G in Wels eröffnet. Dort soll im Herbst auch eine der Kernmarke MPreis folgen. Das berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) am Donnerstag.

Anfangs war die Handelskette auf Tirol beschränkt. Seit 1992 gibt es auch Filialen in Salzburg und Kärnten, seit 2002 auch in Südtirol. Vor drei Jahren erfolgte der Generationswechsel im Unternehmen, seither führt Peter Paul Mölk (49) die Lebensmittel-Handelskette mit seinem Cousin David (44) und Großcousin Sebastian (39). Da wurde auch die Expansion Richtung Oberösterreich und Vorarlberg ein Thema. Peter Paul Mölk von der Eigentümerfamilie sagte, dass der Lebensmittelhandel überbesetzt sei und jede zusätzliche Filiale nur zu mehr Verdrängungswettbewerb führe. Als kleiner Spieler neben den Riesen Rewe, Spar und Hofer sei man aber "zum Wachstum verdammt". Die Großen könnten ihre IT, ihre Personalentwicklungs- und ihre Marketingkosten auf zehnmal so viele Filialen aufteilen, argumentiert er.

Das Unternehmen mit derzeit 280 Märkten und rund 6100 Mitarbeitern hat laut Mölk einen Radius von 300 Kilometern rund um Völs gezogen. Dieser reiche bis Linz. Demnächst soll die Lücke zwischen den Filialen im nördlichen Salzburg in Hallwang und Köstendorf und Wels geschlossen werden. Die nächsten Ziele in Oberösterreich sind Lenzing und St. Georgen im Attergau. Für kleinere Orte mit 1000 bis 2000 Einwohnern haben die Tiroler ihre Filialen geschrumpft. Ein derartiger "MiniM" soll in Gosau entstehen. Eine lange kolportierte Übernahme von Unimarkt durch MPreis ist vom Tisch. Diese hätte wegen der regionalen Ergänzung Charme gehabt. Kooperiert wird mit der Pfeiffer'schen Handelsfirma bei Bio ("Natürlich für uns") und der Preis-Einstiegsmarke "Jeden Tag".

(APA)