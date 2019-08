Gewerkschaft fordert "Vier-Tage-Woche und mehr Urlaub"

Vier von fünf Arbeitnehmern seien in der Freizeit für den Arbeitgeber da und das werde meist weder finanziell noch zeitlich abgegolten. Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) kommt die Gesetzgebung dem rasanten digitalen Wandel nicht hinther, der ÖGB sorgt sich um die Gesundheit der Arbeitnehmer. "Der Arbeitsdruck steigt", betonte die leitende ÖGB-Sekretärin Ingrid Reischl.

Die ständige Verfügbarkeit via E-Mail, SMS, WhatsApp oder Anruf am Handy erhöhe diesen Druck. "Als Ausgleich fordern wir mehr Freizeit - die Vier-Tage-Woche und mehr Urlaub", formulierte die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA-djp, Barbara Teiber, den Wunsch der Arbeitnehmervertreter an die neue Bundesregierung nach der Nationalratswahl im Herbst. "Am liebsten wäre uns natürlich die sechste Urlaubswoche für alle."

Mehr Frühpensionierungen durch Burn-out

Der Bundessekretär der Gewerkschaft PRO-GE, Peter Schleinbach verwies auf die mittlerweile schwierig gewordene Definition des Begriffs "Arbeitszeit". "Wir fürchten uns nicht vor der Digitalisierung, aber wir müssen uns gemeinsam auf die Suche nach neuen Regularien begeben, damit das der Komplexität in der Wirtschaft entspricht."

Gegenüber Mitte der 90er-Jahre haben sich psychische Erkrankungen laut Reischl verdreifacht. "Jede dritte Frühpensionierung ist durch eine psychische Erkrankung bedingt", so die leitende ÖGB-Sekretärin. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe Burn-out kürzlich als Krankheit anerkannt.

Anti-Trust-Gesetze gefordert

An die Arbeitgeber, richtete die Gewerkschafterin den Wunsch, "in innerbetriebliche Aus- und Weiterbildung, in Umschulungen, zu investieren". Infolge der Digitalisierung verschwinden laut Reischl gewisse Arbeitsplätze, dafür würden oft andere Qualifikationen im selben Betrieb gesucht.

Weiters müssten Internetriesen wie etwa der amerikanische Online-Händler Amazon rechtlich stärker an die Kandare genommen werden. Die österreichische Bundesregierung müsse sich "wirklich dem Thema Wettbewerb widmen und das auch auf EU-Ebene vertreten", so Teiber. Um dem Monopolisierungsprozess entgegenzuwirken, sei eine "echte Digitalsteuer und keine Mogelpackung, also keine bloße Ausweitung der Werbesteuern, nötig". Dazu beitragen könnten "Anti-Trust-Gesetze, die sagen, man muss sich von einzelnen Geschäftsbereichen trennen", schlug die Gewerkschafterin vor. "Auch in der Vergangenheit sind Unternehmen zerteilt und zerschlagen worden, um Monopole zu verhindern."

