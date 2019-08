So verletztlich ist unsere vernetzte Welt

Vor einem Monat gingen im New Yorker Stadtteil Manhattan für eine Stunde die Lichter aus. Broadway-Shows mussten abgesagt werden, Menschen steckten in Aufzügen fest, der Verkehr konnte nicht mehr geregelt werden. Noch schlimmer war es vor zwei Monaten in Argentinien und Uruguay: 50 Millionen Menschen waren einen Tag lang von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Folgen: Chaos auf den Straßen und aufgebrachte Bürger. Tankstellen fielen aus, der öffentliche Verkehr kam zum Erliegen.



Marc Elsberg ist überzeugt, dass sich diese Situation in Europa jederzeit wiederholen könnte.

