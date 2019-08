Pleite von HTI-Tochter könnte ganzen HTI-Konzern mitreißen

Die börsennotierte HTI High Tech Industries AG mit Sitz in St. Marien in Oberösterreich schickt ihre Konzerntochter Gruber & Kaja in die Insolvenz. Diese Pleite könnte den gesamten Konzern mitreißen. Weder bei der Tochter noch bei der Mutter ist eine Fortführung sicher, teilte HTI am Freitagabend mit. In der ganzen Gruppe sind mehr als 800 Menschen beschäftigt, bei der Tochter alleine 200.

(APA)